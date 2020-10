Sondaggi politici Noto: gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) reddito di cittadinanza e quota 100 sono state messe sotto la lente di ingrandimento dai Sondaggi politici Noto per QN. L’istituto guidato da Antonio Noto ha chiesto agli italiani di esprimere un giudizio sulle misure cardine del fu governo giallo verde. A fine settembre, partecipando al Festival dell’Economia di Trento, il premier Conte ha annunciato che il reddito di cittadinanza “verrà migliorato e completato” mentre quota 100 “essendo un progetto di riforma che veniva a supplire un disagio sociale, non verrà rinnovata”. Ma i pensieri del capo del governo collimano con quelli dei suoi connazionali? Leggendo i dati rilevati da Noto sembrerebbe di no. In merito al ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 ottobre 2020)die quota 100 sono state messe sotto la lente di ingrandimento daiper QN. L’istituto guidato da Antonioha chiesto aglidi esprimere un giudizio sulle misure cardine del fu governo giallo verde. A fine settembre, partecipando al Festival dell’Economia di Trento, il premier Conte ha annunciato che ildi“verrà migliorato e completato” mentre quota 100 “essendo un progetto di riforma che veniva a supplire un disagio sociale, non verrà rinnovata”. Ma i pensieri del capo del governo collimano con quelli dei suoi connazionali? Leggendo i dati rilevati dasembrerebbe di no. In merito al ...

