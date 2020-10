Sondaggi politici elettorali oggi 6 ottobre 2020: bene Lega e Pd, stabile Fratelli d’Italia. Crolla il Movimento 5 Stelle (Di martedì 6 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 6 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Lega e Pd guadagnano consensi, stabile Fratelli d’Italia, mentre il M5S perde quasi un punto percentuale: è questo, in estrema sintesi, ciò che emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il Tg La7. Nell’ultima settimana, infatti, la Lega di Matteo Salvini guadagna un punto percentuale portandosi dal 23,8 per cento al 24,8% e confermandosi come il primo partito italiano. Il Partito Democratico insegue a 4 punti percentuali di distanza, al 20,8 per cento, ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020): ultimissimi datie Pd guadagnano consensi,d’Italia, mentre il M5S perde quasi un punto percentuale: è questo, in estrema sintesi, ciò che emerge dagli ultimielaborati da Swg per il Tg La7. Nell’ultima settimana, infatti, ladi Matteo Salvini guadagna un punto percentuale portandosi dal 23,8 per cento al 24,8% e confermandosi come il primo partito italiano. Il Partito Democratico insegue a 4 punti percentuali di distanza, al 20,8 per cento, ...

