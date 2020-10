Simonetta Di Pippo: chi è la candidata italiana alla guida dell'Agenzia spaziale europea (Di martedì 6 ottobre 2020) A Napoli Stati generali di Spazio e Difesa: nuove sfide per l'Ue 6 dicembre 2019 L'astrofisica Simonetta Di Pippo è la candidata dell'Italia per il ruolo di direttore generale dell'Agenzia spaziale ... Leggi su today (Di martedì 6 ottobre 2020) A Napoli Stati generali di Spazio e Difesa: nuove sfide per l'Ue 6 dicembre 2019 L'astrofisicaDi; la'Italia per il ruolo di direttore generale...

ManlioDS : Abbiamo presentato al corpo diplomatico accreditato a Roma la candidata italiana a Direttore Generale dell'#ESA: Si… - bar_rubino : RT @MonicaRBedana: Come ti riscrivo il titolo: 'Simonetta di Pippo,astrofisica,Direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari d… - Agricolturabio1 : RT @MonicaRBedana: Come ti riscrivo il titolo: 'Simonetta di Pippo,astrofisica,Direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari d… - fattoquotidiano : L’Italia candida Simonetta Di Pippo alla guida dell’Agenzia spaziale europea. Ecco chi sono i competitor (e perché… - clikservernet : L’Italia candida Simonetta Di Pippo alla guida dell’Agenzia spaziale europea. Ecco chi sono i competitor (e perché… -