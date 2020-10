SIMEST, nuovo “Contributo Export” per le imprese che esportano (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Più forza competitiva per le aziende italiane che esportano all'estero, con un focus particolare sulle PMI: questo è l'obiettivo che SIMEST, società facente parte – insieme alla controllante SACE – del Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, si propone di perseguire con il nuovo prodotto “Contributo export su credito fornitore”. Uno strumento per gli esportatori nazionali di beni di investimento e di servizi che si confrontano quotidianamente con l'agguerrita concorrenza internazionale.Il “Contributo Export su Credito Fornitore” permette di sostenere la liquidità delle aziende italiane che concedono ai clienti esteri dilazioni di pagamento a medio-lungo termine, minimizzando il costo dello sconto offerto dagli istituti di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Più forza competitiva per le aziende italiane cheall'estero, con un focus particolare sulle PMI: questo è l'obiettivo che, società facente parte – insieme alla controllante SACE – del Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, si propone di perseguire con ilprodotto “Contributo export su credito fornitore”. Uno strumento per gli esportatori nazionali di beni di investimento e di servizi che si confrontano quotidianamente con l'agguerrita concorrenza internazionale.Il “Contributo Export su Credito Fornitore” permette di sostenere la liquidità delle aziende italiane che concedono ai clienti esteri dilazioni di pagamento a medio-lungo termine, minimizzando il costo dello sconto offerto dagli istituti di ...

