Serie A, nasce il campionato a girone unico – 6 ottobre 1929 – VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 6 ottobre 1929 rappresenta una data storica per il calcio italiano: prende il via il primo campionato a girone unico Il 6 ottobre 1929 rappresenta una data a suo modo storica per il campionato di Serie A: si disputa, infatti, la giornata inaugurale del primo torneo a girone unico. Il risultato di una decisione maturata nel corso della stagione precedente, quando la Federazione decise di creare un torneo che unisse le squadre di tutta la penisola. Prevista inizialmente a 16 squadre, la Serie A 1929/1930 scatta in realtà fin da subito a 18 al fine di ammettere la Triestina per motivi patriottici. Il campionato verrà vinto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 6rappresenta una data storica per il calcio italiano: prende il via il primoIl 6rappresenta una data a suo modo storica per ildiA: si disputa, infatti, la giornata inaugurale del primo torneo a. Il risultato di una decisione maturata nel corso della stagione precedente, quando la Federazione decise di creare un torneo che unisse le squadre di tutta la penisola. Prevista inizialmente a 16 squadre, la/1930 scatta in realtà fin da subito a 18 al fine di ammettere la Triestina per motivi patriottici. Ilverrà vinto ...

Teresatherry0 : RT @AlterMoai: Per la serie: 'Faziosi si nasce!'... cosa non vedrete mai a #chetempochefa ?????? - AlterMoai : Per la serie: 'Faziosi si nasce!'... cosa non vedrete mai a #chetempochefa ?????? - Grazia70018736 : @CatuxinhaA Cara,in me lo sgomento nasce dal constatare che taluni la contrappongono ad altre serie di genere antit… - DroneGenova : La @ProReccoRugby nasce nel 1968, milita in Serie A e fra poco più di un mese inizierà il nuovo campionato. Forz… - VeronelliD : @SalernoSal Invece la sceneggiata del cinepanettonaro da cui nasce tutto il caos è uno spot per la serie A nel mondo ?? -