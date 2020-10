Serie A, Napoli: 'Tutti negativi i tamponi eseguiti' (Di martedì 6 ottobre 2020) Rischio pandemia scongiurato all'interno della squadra di calcio del Napoli. Il club di De Laurentis ha comunicato che "Tutti i tamponi effettuati ieri sui calciatori sono negativi al Covid-19" si ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) Rischio pandemia scongiurato all'interno della squadra di calcio del. Il club di De Laurentis ha comunicato che "effettuati ieri sui calciatori sonoal Covid-19" si ...

ZZiliani : Non fateci caso, è come Fregoli: ieri pompiere (caso Suarez) e addirittura comico (morso a Chiellini), oggi spietat… - tuttosport : #Napoli, violato il protocollo: cosa farà il giudice sportivo - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - Luca_Fantuzzi : RT @DavideFalchieri: Il Napoli calcio si è ufficialmente iscritto al primo campionato di Serie Asl - sportli26181512 : Genoa, Zappacosta: 'Il focolaio di coronavirus? Poteva succedere in qualunque squadra': L'esterno rossoblù, intervi… -