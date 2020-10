Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è positivo al Covid. Lo ha comunicato la Lega. Dal Pino ha manifestato sintomi. La positività è emersa dai test effettuati ieri. Al momento è in isolamento presso la sua abitazione. La Lega Serie A comunica che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildella LegaA, Paolo Dal, èal. Lo ha comunicato la Lega. Dalha manifestato sintomi. La positività è emersa dai test effettuati ieri. Al momento è in isolamento presso la sua abitazione. La LegaA comunica che ilPaolo Dalè risultatoal-19 in seguito al test effettuato ieri. Il, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articolo ilNapolista.

