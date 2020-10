Serie A, il Presidente Dal Pino positivo al COVID-19: le sue condizioni (Di martedì 6 ottobre 2020) positivo al COVID-19 anche il Presidente della Serie A Paolo Dal Pino. Il dirigente presenta i sintomi ed è in isolamento presso la propria abitazione, il massimo esponente della Lega Serie A ha comunque preso parte all’incontro con il Ministro Spadafora, previsto per ieri, in videoconferenza. Sport e salute vanno a braccetto, specialmente in questi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020)al-19 anche ildellaA Paolo Dal. Il dirigente presenta i sintomi ed è in isolamento presso la propria abitazione, il massimo esponente della LegaA ha comunque preso parte all’incontro con il Ministro Spadafora, previsto per ieri, in videoconferenza. Sport e salute vanno a braccetto, specialmente in questi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ZZiliani : Non fateci caso, è come Fregoli: ieri pompiere (caso Suarez) e addirittura comico (morso a Chiellini), oggi spietat… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Il presidente della Lega Dal Pino positivo al Covid-19 È sintomatico e in isolamento domiciliare… - Sport_Mediaset : #Spadafora e #Gravina avvertono il #Napoli: 'Il protocollo resta valido, chi sbaglia pagherà'. Incontro tra il mini… - NCN_it : #UFFICIALE – SERIE A: IL PRESIDENTE #DALPINO POSITIVO AL #COVID - sissiisissi2 : RT @rtl1025: ?? Paolo Dal Pino, presidente Lega Serie A, positivo al Covid -