Serie A, Flavio Briatore: “Se l’Asl blocca partita meglio bloccare il campionato” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Se una Asl blocca una partita di calcio è un gran casino. Se ogni Asl blocca una partita allora blocchiamo il campionato”. Lo ha dichiarato Flavio Briatore a ‘Porta a Porta’ in merito alla decisione dell’Asl territoriale di bloccare il Napoli e non farlo partire per Torino dove domenica scorsa si sarebbe dovuta disputare il match con la Juventus, partita per il momento annullata e tenuta sub iudice. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Se una Aslunadi calcio è un gran casino. Se ogni Aslunaallora blocchiamo il campionato”. Lo ha dichiaratoa ‘Porta a Porta’ in merito alla decisione dell’Asl territoriale dire il Napoli e non farlo partire per Torino dove domenica scorsa si sarebbe dovuta disputare il match con la Juventus,per il momento annullata e tenuta sub iudice.

sportface2016 : #SerieA, #Briatore: 'Meglio bloccare il campionato' #JuventusNapoli - piccolagioy : lettera tappa-bocca by Flavio della serie 'stai parlando troppo chiudiamola qua' #gfvip - nverd3cchia : @quieto62 saprebbe in grado di raccontarmi la storia di cenerentola e io serie a bocca aperta e con i pop corn a sentirlo. Grazie Flavio - sportli26181512 : NBA, 'The Last Air Dance': Flavio Tranquillo e Federico Buffa raccontano il loro Jordan: Lo scorso 14 settembre all… - Ted0foro : @FioriFlavio @CarloCalenda Flavio ho fatto un paio di tweet poco sopra. Non sono daccordo sul derubricare la faccen… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Flavio Serie A, Flavio Briatore: "Se l'Asl blocca partita meglio bloccare il campionato" Sportface.it Pallamano Serie A Beretta, AcquaeSapone Junior Fasano pronta per il derby a Conversano

Entrambe le pugliesi vengono da due sconfitte, casalinga contro il Sassari per i fasanesi, ed esterna a Cassano Magnago per i biancoverdi. E domani il derby ...

Ventimiglia, Rixi (Lega): «Pulizia fiumi impossibile con attuali norme ambientali» foto

«Se Ventimiglia oggi è sommersa di fango è anche probabilmente perché non è stato possibile rimuovere detriti accumulati» ...

Inaugurati a Milano i "100 Celebration Fisi".

Cento anni e non sentirli. La Fisi entra nel secolo di vita e in un'annata tra le più difficili della sua storia causa la pandemia mondiale di ...

Entrambe le pugliesi vengono da due sconfitte, casalinga contro il Sassari per i fasanesi, ed esterna a Cassano Magnago per i biancoverdi. E domani il derby ...«Se Ventimiglia oggi è sommersa di fango è anche probabilmente perché non è stato possibile rimuovere detriti accumulati» ...Cento anni e non sentirli. La Fisi entra nel secolo di vita e in un'annata tra le più difficili della sua storia causa la pandemia mondiale di ...