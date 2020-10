Serie A, Dal Pino positivo al coronavirus. Gravina in isolamento volontario (Di martedì 6 ottobre 2020) coronavirus in Serie A, positivo il Presidente Paolo Dal Pino: è asintomatico. Si trova in isolamento. Nuovo caso di coronavirus nella Serie A, positivo il Presidente Dal Pino. Il numero uno della Lega di Serie A è risultato positivo al Covid. È in buone condizioni, sarebbe asintomatico, stando alle informazioni a disposizione, e come da protocolli sanitari è in isolamento domiciliare, dove resterà fino alla negativizzazione. Serie A, Dal Pino positivo al coronavirus Stando alle informazioni a disposizione, Paolo Dal Pino è in buone condizioni. È ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)inA,il Presidente Paolo Dal: è asintomatico. Si trova in. Nuovo caso dinellaA,il Presidente Dal. Il numero uno della Lega diA è risultatoal Covid. È in buone condizioni, sarebbe asintomatico, stando alle informazioni a disposizione, e come da protocolli sanitari è indomiciliare, dove resterà fino alla negativizzazione.A, DalalStando alle informazioni a disposizione, Paolo Dalè in buone condizioni. È ...

