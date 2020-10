Sergio Bolzonello in quarantena, è risultato positivo al Coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) Sergio Bolzonello, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale ed ex sindaco di Pordenone, è risultato positivo al Coronavirus. Bolzonello su Facebook: “oggi, a seguito della vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al Covid, ho effettuato un tampone che ha dato esito positivo al virus. Sono asintomatico e quindi sto bene, ma dovrò rimanere in quarantena per i prossimi 14 giorni e comunque, fino al tampone che sancirà la negatività, continuerò a lavorare da casa, osservando ovviamente i protocolli previsti.” Leggi su udine20 (Di martedì 6 ottobre 2020), capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale ed ex sindaco di Pordenone, èalsu Facebook: “oggi, a seguito della vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al Covid, ho effettuato un tampone che ha dato esitoal virus. Sono asintomatico e quindi sto bene, ma dovrò rimanere inper i prossimi 14 giorni e comunque, fino al tampone che sancirà la negatività, continuerò a lavorare da casa, osservando ovviamente i protocolli previsti.”

