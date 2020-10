Secondo Di Maio, il risultato dei ballottaggi sono la miglior risposta a Di Battista (Di martedì 6 ottobre 2020) S’erano tanto amati, poi le strade si sono divise. La scorsa settimana il duro attacco di Alessandro Di Battista al suo (ex?) Movimento, paragonato all’Udeur di Clemente Mastella. Oggi la replica, citando i risultati dei ballottaggi, da parte dell’ex capo politico pentastellato (e Ministro degli Esteri) Luigi Di Maio. Senza mai citarlo (ma con parole che alludono non solo all’ex deputato ma anche a Davide Casaleggio, con cui i rapporti sembrano essere al minimo storico). Così, in base all’esito delle Comunali, Di Maio risponde a Di Battista. LEGGI ANCHE > Salvini battuto alle comunali, il centrosinistra (e il M5S) vincono 7 capoluoghi E lo fa in due occasioni. La prima, con un post Facebook dopo i risultati ufficiali dei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) S’erano tanto amati, poi le strade sidivise. La scorsa settimana il duro attacco di Alessandro Dial suo (ex?) Movimento, paragonato all’Udeur di Clemente Mastella. Oggi la replica, citando i risultati dei, da parte dell’ex capo politico pentastellato (e Ministro degli Esteri) Luigi Di. Senza mai citarlo (ma con parole che alludono non solo all’ex deputato ma anche a Davide Casaleggio, con cui i rapporti sembrano essere al minimo storico). Così, in base all’esito delle Comunali, Dirisponde a Di. LEGGI ANCHE > Salvini battuto alle comunali, il centrosinistra (e il M5S) vincono 7 capoluoghi E lo fa in due occasioni. La prima, con un post Facebook dopo i risultati ufficiali dei ...

