Scuola, stretta del governo sugli assembramenti all’uscita di scuola. Stop alle feste di studenti (Di martedì 6 ottobre 2020) I dati sui contagi nelle scuola rivelano percentuali bassissime di casi di Covid tra studenti, docenti e personale para-scolastico. Le aule, in questo momento, sono il luogo più sicuro. Il problema è fuori. Per questo motivo, scrive il Messaggero, il governo si prepara a controlli più stringenti soprattutto sugli assembramenti all’esterno degli istituti. Anche, se necessario, con impiego di forze dell’ordine e militari. “Per superare questo paradosso – regole severe dentro la scuola, liberi tutti davanti alla scuola – saranno aumentati i controlli davanti alle scuole. Il governo ha già fatto sapere che forze dell’ordine e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) I dati sui contagi nellerivelano percentuali bassissime di casi di Covid tra, docenti e personale para-scolastico. Le aule, in questo momento, sono il luogo più sicuro. Il problema è fuori. Per questo motivo, scrive il Messaggero, ilsi prepara a controlli più stringenti soprattuttoall’esterno degli istituti. Anche, se necessario, con impiego di forze dell’ordine e militari. “Per superare questo paradosso – regole severe dentro la, liberi tutti davanti alla– saranno aumentati i controlli davantiscuole. Ilha già fatto sapere che forze dell’ordine e ...

