Scuola, 14 ottobre mobilitazione nazionale dei precari (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Una mobilitazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori precari della Scuola il prossimo 14 ottobre, nel pomeriggio, davanti alle Prefetture con presidi, flash mob e iniziative che avverranno nel pieno rispetto delle misure di distanziamento. Lo annunciano Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams dopo la decisione del Governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, lo svolgimento delle prove del concorso straordinario e, a seguire, di un maxi concorso con oltre 500.000 candidati. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Unadelle lavoratrici e dei lavoratoridellail prossimo 14, nel pomeriggio, davanti alle Prefetture con presidi, flash mob e iniziative che avverranno nel pieno rispetto delle misure di distanziamento. Lo annunciano Flc Cgil, Cisl, UilRua, Snals Confsal e Gilda Unams dopo la decisione del Governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, lo svolgimento delle prove del concorso straordinario e, a seguire, di un maxi concorso con oltre 500.000 candidati.

Le scuole che aprono (forse) ad ottobre La Repubblica Somma Vesuviana, sindaco Di Sarno:"Altri 6 positivi. Sul fronte scuola tutto procede bene"

Di Sarno:”Non ci sono casi e strutture scolastiche chiuse, tranne quella di Via Bosco che non ha ancora aperto e dovrebbe aprire l’8 Ottobre”. Somma Vesuviana,6 Ottobre – “Altri 6 positivi a Somma ...

Coronavirus, chiuso il Liceo Scientifico di Cassino. In isolamento 1300 persone

Chiuso il Liceo Scientifico “Pellecchia” di Cassino, da oggi fino al 13 ottobre. In isolamento domiciliare tutti ... la Asl ha suggerito al dirigente scolastico e al sindaco di chiudere la scuola. Con ...

