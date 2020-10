Scontro auto-moto a Montalbano | agente muore in ospedale | “Angelo | un vero soldato”

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020)in. Un giovanedi Polizia Penitenziaria è morto a seguito di un incidente inavvenuto nei pressi di(in provincia di Ferrara) ieri mattina. Il dolore di amici e colleghi che lo ricordano come “unsoldato, sempre disponibile e pronto a fare il suo dovere. Un ragazzo gentile, serio e amabile. Un angelo con la divisa” Mario Rocco Santoro,di polizia penitenziaria, aveva solo 32 anni. Ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto ieri mattina a. l ragazzo si trovava in sella alla propriaquando, per cause ancora in via di ...