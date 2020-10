Scontri dopo il voto in Kirghizistan. Il presidente: "Ho il controllo del Paese" (Di martedì 6 ottobre 2020) Decine di persone, tra cui uno dei leader dell’opposizione, sono rimaste ferite negli Scontri con la polizia nella capitale del Kirghizistan, Bishkek, dove migliaia di manifestanti hanno protestato contro i risultati delle elezioni parlamentari, che hanno visto la vittoria dei filorussi, chiedendo le dimissioni del presidente Sooronbai Jeenbekov.La polizia ha usato cannoni ad acqua, lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla, mentre i manifestanti tentavano di assaltare il Parlamento e gli uffici presidenziali. In 2 mila hanno poi assediato il palazzo della Commissione per la Sicurezza nazionale e hanno liberato l’ex presidente Almazbek Atambayev, che scontava una pena detentiva di 11 anni ed è un ex protetto dell’attuale presidente. Le guardie non hanno opposto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Decine di persone, tra cui uno dei leader dell’opposizione, sono rimaste ferite neglicon la polizia nella capitale del, Bishkek, dove migliaia di manifestanti hanno protestato contro i risultati delle elezioni parlamentari, che hanno visto la vittoria dei filorussi, chiedendo le dimissioni delSooronbai Jeenbekov.La polizia ha usato cannoni ad acqua, lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla, mentre i manifestanti tentavano di assaltare il Parlamento e gli uffici presidenziali. In 2 mila hanno poi assediato il palazzo della Commissione per la Sicurezza nazionale e hanno liberato l’exAlmazbek Atambayev, che scontava una pena detentiva di 11 anni ed è un ex protetto dell’attuale. Le guardie non hanno opposto ...

