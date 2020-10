Sci alpino, Goggia: “Olimpiadi 2026? Non ci penso, Mondiali Cortina ottimo test” (Di martedì 6 ottobre 2020) “A Bergamo abbiamo trascorso mesi difficili, si sentivano solo le ambulanze passare, il popolo bergamasco ha sofferto con dignità e in silenzio e con la stessa dignità è ripartito: per me un grande onore essere bergamasca. Olimpiadi del 2026? penso all’oggi, ma i Mondiali di Cortina saranno comunque un ottimo test“. Queste sono le dichiarazioni della sciatrice alpina Sofia Goggi, esponente di spicco del movimento azzurro, rilasciate in occasione della partenza ufficiale della stagione degli sport invernali. L’atleta italiana ha analizzato la situazione post-quarantena relativa alla città di Bergamo, per poi offrire considerazioni sulle Olimpiadi del 2026. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “A Bergamo abbiamo trascorso mesi difficili, si sentivano solo le ambulanze passare, il popolo bergamasco ha sofferto con dignità e in silenzio e con la stessa dignità è ripartito: per me un grande onore essere bergamasca. Olimpiadi delall’oggi, ma idisaranno comunque untest“. Queste sono le dichiarazioni della sciatrice alpina Sofia Goggi, esponente di spicco del movimento azzurro, rilasciate in occasione della partenza ufficiale della stagione degli sport invernali. L’atleta italiana ha analizzato la situazione post-quarantena relativa alla città di Bergamo, per poi offrire considerazioni sulle Olimpiadi del

criscuolo_m : RT @BennyNews: Il francobollo celebrativo dei #100AnniFisi in attesa di un grande evento i #mondiali di sci alpino @cortina2021 @Fisioffici… - sportface2016 : #Scialpino, le parole di #Goggia in vista delle #Olimpiadi2026 - BennyNews : Il francobollo celebrativo dei #100AnniFisi in attesa di un grande evento i #mondiali di sci alpino @cortina2021… - mountainblogit : Coppa del Mondo di Sci alpino: calendario 2020-21 - FisiTrentino : RT @BennyNews: Presentazione a #Milano della nuova stagione invernale ?@Fisiofficial?, momento clou del 2020/2021 i Mondiali di sci alpino… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Coppa del Mondo di Sci alpino: calendario 2020-21 MountainBlog Sci alpino, Dominik Paris: “Ora sto bene, sono tornato a sciare sul ghiacciaio”

“Sto bene, sono tornato a sciare sul ghiacciaio, le sensazioni sono sempre le stesse, ho ripreso con calma e adesso speriamo di proseguire ad allenarsi sul ghiacciaio”. Lo ha detto Dominik Paris duran ...

Con il comprensorio di Tofana verso i Mondiali di Sci Cortina 2021

Cortina d’Ampezzo (BL), 5 ottobre 2020 – Le Tofane, vette della conca ampezzana da sempre teatro dello sci internazionale, entrano nel palcoscenico di Cortina 2021 proponendosi come un’esclusiva terra ...

“Sto bene, sono tornato a sciare sul ghiacciaio, le sensazioni sono sempre le stesse, ho ripreso con calma e adesso speriamo di proseguire ad allenarsi sul ghiacciaio”. Lo ha detto Dominik Paris duran ...Cortina d’Ampezzo (BL), 5 ottobre 2020 – Le Tofane, vette della conca ampezzana da sempre teatro dello sci internazionale, entrano nel palcoscenico di Cortina 2021 proponendosi come un’esclusiva terra ...