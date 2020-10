“Scelta cinica” | ecco chi vuole il posto della Pagano “visto il suo stato di salute”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mi dicono che qualcuno vorrebbe il miocome coordinatore di Italia Viva visto il suodi salute: sto ridendo da mezz’ora”: il post su Facebook di Graziella, coordinatrice di Italia Viva a Napoli, con tanto di scaramantico segno delle corna, ha scatenato molta curiosità. La, combattente vera, sta lottando come una leonessa contro la malattia. Tra alti e bassi, Graziella resiste e non si lascia certo intimorire, né dal suo male, né da questi tentativi di approfittaresituazione. Ma chi è che va in giro a chiedere il suo, adducendo come motivazione il suodi salute? Chi è vicino a Graziella sussurra che si ...