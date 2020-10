Scatta un’altra zona rossa in Italia. La decisione dopo il boom di positivi al Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Scatta un’altra zona rossa in Italia. dopo l’aumento dei casi da coronavirus, il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso un’ordinanza con la quale ha istituito la ”zona rossa” nel Comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Una decisione presa dopo che nel comune sono stati accertati quindici soggetti positivi al coronavirus, tutti residenti, e altri contagiati collegati a questo ”focolaio” ma residenti in altri comuni. Due Sant’Eufemia d’Aspromonte, comune che confina con Sinopoli e il caso della studentessa che frequenta il lice Classico di Palmi, ma che risiede a Sinopoli. L’ordinanza di chiusura del Comune di Sinopoli, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)un’altrainl’aumento dei casi da coronavirus, il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso un’ordinanza con la quale ha istituito la ”” nel Comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Unapresache nel comune sono stati accertati quindici soggettial coronavirus, tutti residenti, e altri contagiati collegati a questo ”focolaio” ma residenti in altri comuni. Due Sant’Eufemia d’Aspromonte, comune che confina con Sinopoli e il caso della studentessa che frequenta il lice Classico di Palmi, ma che risiede a Sinopoli. L’ordinanza di chiusura del Comune di Sinopoli, la ...

