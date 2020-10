Scandalo Vaticano, Cecilia Marogna: "Non sono l'amante del cardinale, su di me solo falsità" (Di martedì 6 ottobre 2020) Per Cecilia Marogna sono “tutte falsità” quelle che circolano su di lei. La 39enne di Cagliari smentisce le voci che la vedono come la Dama del cardinale Angelo Becciu, finito al centro dello Scandalo che ha scosso il Vaticano per le somme di denaro elargite per fini opposti rispetto a quelli finalizzati alla carità cristiana. Anche Morgana dunque avrebbe ricevuto dei soldi riconducibili a Becciu tramite la sua azienda slovena. Denaro che, invece di essere usato per fini umanitari, sarebbe stato spese per scarpe, vestiti, armadi e arredamento. In un’intervista al Corriere delle Sera si racconta così:“Ho alle spalle una formazione scientifica, poi studi di geopolitica perfezionati in Libano. Ho dei forti valori cattolici e una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Per“tutte;” quelle che circolano su di lei. La 39enne di Cagliari smentisce le voci che la vedono come la Dama delAngelo Becciu, finito al centro delloche ha scosso ilper le somme di denaro elargite per fini opposti rispetto a quelli finalizzati alla carità cristiana. Anche Morgana dunque avrebbe ricevuto dei soldi riconducibili a Becciu tramite la sua azienda slovena. Denaro che, invece di essere usato per fini umanitari, sarebbe stato spese per scarpe, vestiti, armadi e arredamento. In un’intervista al Corriere delle Sera si racconta così:“Ho alle spalle una formazione scientifica, poi studi di geopolitica perfezionati in Libano. Ho dei forti valori cattolici e una ...

