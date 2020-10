Santo del Giorno 6 Ottobre | San Bruno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ildelè San, sacerdote e monaco vissuto nel Medioevo. Il religioso venne apprezzato, già dai suoi contemporanei, oltre che per la fede profonda, anche per l’eccellente cultura. Si deve a lui la regola dei Certosini. Scopriamo di più sul suo conto: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché si è arrivati alla sua canonizzazione.del: chi era San. Note biografichenacque a Colonia intorno al 1030. Trasferitosi giovanissimo a Reims, intraprese gli studi con grande profitto e divenne un insegnante stimato sia fra gli alunni che dai colleghi. Era preparatissimo in filosofia e in teologia ed anche un ...