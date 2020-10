Santelli balla alla festa elettorale, il M5S: «Non rispetta le sue ordinanze» (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche a San Giovanni in Fiore, in Calabria, c’è stato il ballottaggio per eleggere il sindaco. alla fine, a spuntarla, è stata Rosaria Succurro, pupilla di Jole Santelli, attuale presidente della Regione dopo la vittoria a inizio 2020. Proprio l’esponente del centrodestra, tuttavia, è al centro di una polemica che è diventata immediatamente virale sul web. In giornata, infatti, si è diffuso un video che ritrarrebbe la stessa Jole Santelli intenta a ballare una tarantella calabrese in un edificio privato, proprio per festeggiare la neoeletta sindaca Succurro, anche lei al centro delle danze. La notizia è stata diffusa dal portale locale LaC News, che ha pubblicato in esclusiva il video della festa elettorale a San ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche a San Giovanni in Fiore, in Calabria, c’è stato il ballottaggio per eleggere il sindaco.fine, a spuntarla, è stata Rosaria Succurro, pupilla di Jole, attuale presidente della Regione dopo la vittoria a inizio 2020. Proprio l’esponente del centrodestra, tuttavia, è al centro di una polemica che è diventata immediatamente virale sul web. In giornata, infatti, si è diffuso un video che ritrarrebbe la stessa Joleintenta are una tarantella calabrese in un edificio privato, proprio per festeggiare la neoeletta sindaca Succurro, anche lei al centro delle danze. La notizia è stata diffusa dal portale locale LaC News, che ha pubblicato in esclusiva il video dellaa San ...

