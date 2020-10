Samuel Peron, arriva l’esito del tampone da coronavirus: l’annuncio del ballerino (Di martedì 6 ottobre 2020) Samuel Peron non è più positivo al coronavirus: a dare la felice notizia è proprio il ballerino, che ha concluso un periodo di quarantena di 6 settimane: a quanto pare Peron era un caso asintomatico, ma il Covid-19 gli ha comunque impedito di partecipare a Ballando con Le Stelle, programma in cui partecipa come ballerino dal 2005. La notizia del contagio di Samuel Peron Lo scorso 23 settembre Samuel Peron aveva dato notizie sconfortati ai suoi fan, sui social: “Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020)non è più positivo al: a dare la felice notizia è proprio il, che ha concluso un periodo di quarantena di 6 settimane: a quanto pareera un caso asintomatico, ma il Covid-19 gli ha comunque impedito di partecipare a Ballando con Le Stelle, programma in cui partecipa comedal 2005. La notizia del contagio diLo scorso 23 settembreaveva dato notizie sconfortati ai suoi fan, sui social: “Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimomi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi ...

