Salini: "Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato" (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il 2020 ha sorpreso il nostro Paese con una pandemia mai vissuta prima, scatenando le condizioni per una profonda crisi economica e occupazionale, su un sistema già fragile. Ma abbiamo trovato la forza per affrontare queste sfide insieme e con una visione comune, con l'ambizione di ridisegnare e progettare il nostro domani, in una sinergia tra pubblico e privato che dobbiamo riuscire a costruire su tutti i livelli, 'un'alleanza per il futuro' per l'Italia". E' questa la rotta indicata dall'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra E un esempio è il nuovo ponte di Genova, indica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il 2020 ha sorpreso il nostrocon una pandemia mai vissuta prima, scatenando le condizioni per una profonda crisi economica e occupazionale, su un sistema già fragile. Ma abbiamo trovato la forza per affrontare queste sfide insieme e con una visione comune, con l'ambizione di ridisegnare e progettare il nostro domani, in unatrache dobbiamo riuscire a costruire su tutti i livelli, 'un'per il' per l'Italia". E' questa la rotta indicata dall'amministratore delegato di Webuild, Pietro, in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra E un esempio è il nuovo ponte di Genova, indica ...

Notiziedi_it : Salini: “Un’alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato” - giocammello : RT @Adnkronos: .@pietrosalini: 'Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato' - fisco24_info : Salini: 'Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato' : 'Un esempio è nuovo Ponte Genova' … - DavideTedesco74 : RT @Adnkronos: .@pietrosalini: 'Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato' - Adnkronos : .@pietrosalini: 'Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato' -

Ultime Notizie dalla rete : Salini alleanza Salini: "Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato" Adnkronos Salini: "Un'alleanza per il futuro del Paese in sinergia pubblico-privato"

un’alleanza per il futuro' per l’Italia". E' questa la rotta indicata dall'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' ...

La ricetta di Enrico Letta per le riforme? Referendum propositivo e voto ai sedicenni

L'ex Premier: «Stiamo sopravvivendo al più grande disastro che abbia attraversato il mondo facendo debito. E lo pagheranno i nostri figli. Dobbiamo ...

un’alleanza per il futuro' per l’Italia". E' questa la rotta indicata dall'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' ...L'ex Premier: «Stiamo sopravvivendo al più grande disastro che abbia attraversato il mondo facendo debito. E lo pagheranno i nostri figli. Dobbiamo ...