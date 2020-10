Salini | commissione medica FIGC | “La asl ha superato il protocollo!”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Vincenzo, membro delladella, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Secondo Vincenzo, il match tra Juventus … L'articolo: “La asl hail protocollo!” proviene da ForzAzzurri.net.

Il Professor Vincenzo Salini, membro della Commissione medica FIGC, è intervenuto quest’oggi a Radio Punto Nuovo sui temi attuali in casa azzurra. CLICCA PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI. Le su ...Vincenzo Salini, dell'ospedale San Raffaele di Milano e membro della Commissione medica FIGC, ha rilasciato dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il professor Vincenzo Salini, dell'ospedale San Raffaele ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il professor Vincenzo Salini, del San Raffaele di Milano e membro della Commissione medica FIGC: "Rivedere il protocollo per ...