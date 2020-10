Salerno | rapinò quattro giovani nel centro storico | arrestato 32enne dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli Agenti delladi Stato, all’esito delle relative indagini, hanno dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare in Carcere, emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di D.N. cl.1988 di, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di rapina. Nello specifico, la notte del 20 maggio u.s., l’indagato, a bordo di un scooter Honda di grossa cilindrata, aveva commesso una rapina nei confronti di, facendosi consegnare i portafogli e quant’altro in loro possesso, minacciandoli, in caso non avessero acconsentito, che avrebbe estratto una pistola. I ragazzi, intimoriti, avevano ...