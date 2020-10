Salerno, allarme Covid-19: positivo autista del sindaco (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è anche l’autista del sindaco di Salerno , Vincenzo Napoli tra le persone contagiate dal focolaio di Baronissi, per aver frequentato la Palestra dell’istruttore positivo. In questo momento sono in corso diversi tamponi per verificare la positività del primo cittadino di Salerno ma anche dello staff che ruota attorno a lui. Ancora non si conosce esito degli stessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è anche l’deldi, Vincenzo Napoli tra le persone contagiate dal focolaio di Baronissi, per aver frequentato la Palestra dell’istruttore. In questo momento sono in corso diversi tamponi per verificare la positività del primo cittadino dima anche dello staff che ruota attorno a lui. Ancora non si conosce esito degli stessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

