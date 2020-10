Salento: slot machines e scommesse, operazione antimafia. Confisca di beni a tre fratelli Guardia di finanza (Di martedì 6 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Lecce, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale antimafia, sono impegnati in una vasta operazione antimafia (denominata operazione “HYDRA”) nel Salento, in esecuzione di un provvedimento di Confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3 fratelli di Racale (LE), ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui ai clan della Sacra Corona Unita. Il provvedimento rappresenta l’epilogo delle indagini condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Militari del Comando Provinciale delladidi Lecce, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale, sono impegnati in una vasta(denominata“HYDRA”) nel, in esecuzione di un provvedimento didi prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3di Racale (LE), ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui ai clan della Sacra Corona Unita. Il provvedimento rappresenta l’epilogo delle indagini condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria delladi ...

