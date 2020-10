Sale da gioco e soldi della mafia ripuliti Confiscati 3 | 5 milioni di euro

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) La guardia di finanza di Lecce è impegnata in una vasta operazione, del valore di 3,5di. Tre fratelli di Racale, provincia di Lecce, vicini al clanSacra Corona Unita, leader nel settore delle scommesse, avevano costituito una nuova impresa, solo formalmente intestata ai dipendenti di un’altra azienda di famiglia. Tale costituzione era, ovviamente, una macchinazione, volta a mascherare i proventi, derivanti dal loro business did’azzardo. I tre uomini hanno cercato di sviare le indagini, nascondendosi dietro alcuni prestanome. Impiegavano delle apparecchiature, in grado di frodare non soltanto i giocatori, ma persino il fisco, cui hanno sottratto centinaia di migliaia di. La società è stata sequestrata ed il Tribunale di Lecce, ai ...