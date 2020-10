Sabrina Paravicini | «Quando ti dicono che hai il cancro»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) È un pensiero che, prima o poi, passa nella mente di tutti: «Se dovessero dirmi che ho un tumore, che cosa farei?». Sabrina Paravicini, 50 anni, a quell’ipotetica domanda era abituata a darsi sempre la stessa risposta: fare la valigia, partire e andarsene da qualche parte in riva al mare, e puff, finire tutto in bellezza. L’attrice e regista – diventata famosa nei panni dell’infermiera Jessica delle prime stagioni di Un Medico in famiglia – quando a quella domanda ha dovuto rispondere davvero ha capito che la verità è un’altra: «Si resta esattamente dove si è, ma non per debolezza, paura o ripiego. Si resta a fare i conti con la malattia, con le cure, davanti a un cancro non si scappa più, l’istinto di fuggire è l’ultima cosa. Si resta per combattere, per prendersi cura di se stessi». Sabrina lo scrive nel suo ultimo libro, Fino a qui tutto bene (ora in libreria per Sperling & Kupfer) che racconta i suoi ultimi due anni, quelli che sono trascorsi dalla diagnosi di tumore al seno. È arrivata all’improvviso nel febbraio 2019, quando lei era sicura di avere solo un’infiammazione. Quella mattina, scrive, si era alzata presto, si era lavata i capelli e truccata con cura: «”Se mi devono dire che ho un cancro devo essere bellissima”. Mi sono stupita di quel pensiero fuori luogo, l’idea di avere un cancro non sfiorava neppure lontanamente i miei peggiori incubi. Ero sicura di dover fare solo una copertura antibiotica per un ascesso al seno». E invece.