Rosalinda Celentano e la malattia Il tumore | le conseguenze | “Mi hanno tolto tutto”

(Di martedì 6 ottobre 2020) La sua figura è stata sempre condita da una spiccata originalità. Il fascino diè davvero unico ed inimitabile, una dote che l’ha condotta a scalare presto la vetta del successo davanti alla cinepresa. La figlia d’arte vanta innumerevoli esperienze nel mondo del cinema e della moda, molte delle quasiavuto luogo all’estero. Il peso di avere due celebrità per genitori (che ama comunque molto), spesso, l’ha condotta alla depressione. Nel 2020ha sorpreso il pubblico italiano diventando una concorrente dello show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. La maestra di ballo, assegnatale per l’avventura televisiva, è la bellissima e simpatica Tinna Hoffmann e il loro sodalizio danzante si sta ...

La concorrente del programma di Milly Carlucci è intervenuta su Rai1, nel corso di «Storie Italiane»: «Non so se riuscirò ad allenarmi per la prossima puntata» ...In diretta televisiva Rosalinda Celentano ha parlato della malattia che l'ha colpita, un brutto tumore che ha portato terribili conseguenze ...