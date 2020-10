Ronaldo, un giudice del Nevada riapre il caso di stupro ai danni di Kathryn Mayorga (Di martedì 6 ottobre 2020) Potrebbe riaprirsi la causa che vede Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Un giudice di Las Vegas ha rigettato la richiesta dei legali di CR7 di annullare la causa civile intentata dalla donna. Il Messaggero scrive che le parti dovranno accordarsi entro la fine di novembre sulla data di inizio del processo. Il tribunale potrebbe decidere di convocare in aula CR7. “Il giudice ha concluso che la questione della stabilità mentale non può essere decisa in via arbitrale, ma dovrà essere dibattuta in tribunale, e per questo ha rinviato le parti in aula. Mayorga chiede un indennizzo di 215.000 dollari per i danni che le sono stati causati dall’accordo, e inoltre chiede di essere sollevata dall’impegno al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Potrebbe riaprirsi la causa che vede Cristianoaccusato diaidiMayorga. Undi Las Vegas ha rigettato la richiesta dei legali di CR7 di annullare la causa civile intentata dalla donna. Il Messaggero scrive che le parti dovranno accordarsi entro la fine di novembre sulla data di inizio del processo. Il tribunale potrebbe decidere di convocare in aula CR7. “Ilha concluso che la questione della stabilità mentale non può essere decisa in via arbitrale, ma dovrà essere dibattuta in tribunale, e per questo ha rinviato le parti in aula. Mayorga chiede un indennizzo di 215.000 dollari per iche le sono stati causati dall’accordo, e inoltre chiede di essere sollevata dall’impegno al ...

