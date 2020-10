Roma in piazza per la Bielorussia: gigantesca bandiera bianca e rossa davanti al Pantheon – Le immagini (Di martedì 6 ottobre 2020) Una manifestazione a sostegno del popolo bielorusso e della sua lotta, portata avanti da ormai due mesi, per la liberazione dei prigionieri politici e per l’uscita di scena dell’uomo forte, Alexander Lukashenko, al potere da 27 anni, insediatosi per il suo sesto mandato, dopo le contestate elezioni del 9 agosto, il cui risultato è da allora contestato in piazza da migliaia di persone ogni giorno. La mobilitazione è stata organizzata a Roma, davanti al Pantheon, dai Radicali italiani e dall’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka”. Riccardo Magi La manifestazione al Pantheon Quella di bielorusse e bielorussi, dice il deputato di +Europa Riccardo Magi, «è una lotta e una resistenza non violenta nei confronti di un regime ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Una manifestazione a sostegno del popolo bielorusso e della sua lotta, portata avanti da ormai due mesi, per la liberazione dei prigionieri politici e per l’uscita di scena dell’uomo forte, Alexander Lukashenko, al potere da 27 anni, insediatosi per il suo sesto mandato, dopo le contestate elezioni del 9 agosto, il cui risultato è da allora contestato inda migliaia di persone ogni giorno. La mobilitazione è stata organizzata aal, dai Radicali italiani e dall’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka”. Riccardo Magi La manifestazione alQuella di bielorusse e bielorussi, dice il deputato di +Europa Riccardo Magi, «è una lotta e una resistenza non violenta nei confronti di un regime ...

emmabonino : ???? A #Torino e a #Roma in piazza per chiedere democrazia e libertà per il popolo bielorusso ???? #Bielorussia - Roma : La #FontanaDelleRane torna a zampillare nel quartiere #Coppedè. Terminato in piazza Mincio il complesso intervento… - ilfoglio_it : [VIDEO] La 'mission impossible' di Tom Cruise nella Roma di Raggi. Partite le riprese del film, in piazza Margana l… - SVoxitalia : Marcia della Liberazione a Roma, negazionisti, sovranisti e vip in piazza: ecco chi ci sarà - MarianoFilippi : RT @emmabonino: ???? A #Torino e a #Roma in piazza per chiedere democrazia e libertà per il popolo bielorusso ???? #Bielorussia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma piazza Roma, dieci anni senza Remigio: a piazza Barberini un libro e una cerimonia per ricordare l'ultimo Pasquino Il Messaggero GIOVEDÌ 8 OTTOBRE PASSEGGIATA D'AUTORE SULLE ORME DI FEDERIGO TOZZI

“Nei luoghi di Tre Croci” è il titolo della prima delle due Passeggiate d’Autore sulle orme di Federigo Tozzi (1920-2020) in programma a Siena nell’anno del centenario della morte dello scrittore sene ...

Avariate ed eventuali

L'attore Enrico Montesano sostiene il movimento negazionista in piazza sabato a Roma. Quindi "Febbre da cavallo" non era un titolo: era un auspicio. Trump torna in pubblico ansimando. Strano: prima, a ...

Seguire le news della tua città

La strategia di crescita di BLUDENTAL CLINIQUE si consolida attraverso una rete sempre più capillare di centri odontoiatrici nelle principali città ...

“Nei luoghi di Tre Croci” è il titolo della prima delle due Passeggiate d’Autore sulle orme di Federigo Tozzi (1920-2020) in programma a Siena nell’anno del centenario della morte dello scrittore sene ...L'attore Enrico Montesano sostiene il movimento negazionista in piazza sabato a Roma. Quindi "Febbre da cavallo" non era un titolo: era un auspicio. Trump torna in pubblico ansimando. Strano: prima, a ...La strategia di crescita di BLUDENTAL CLINIQUE si consolida attraverso una rete sempre più capillare di centri odontoiatrici nelle principali città ...