Roma, ecco i nomi per l’Europa League: out Pastore, c’è Zaniolo in lista B (Di martedì 6 ottobre 2020) La Roma ha reso nota la lista presentata alla UEFA in vista delle gare di Europa League contro Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. C’è Zaniolo in lista B, mentre è assente Pastore lista A Pau LOPEZ Antonio MIRANTE Federico FAZIO Roger IBANEZ Juan JESUS Rick KARSDORP Marash KUMBULLA Gianluca MANCINI Bruno PERES Davide SANTON Chris SMALLING Leonardo SPINAZZOLA Bryan CRISTANTE Amadou DIAWARA Henrikh MKHITARYAN Lorenzo PELLEGRINI Jordan VERETOUT Gonzalo VILLAR Edin DZEKO Borja MAYORAL Carles PEREZ Pedro RODRIGUEZ lista B Pietro BOER Riccardo CALAFIORI Nicolò Zaniolo Foto: L'articolo Roma, ecco i nomi per l’Europa League: out ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) Laha reso nota lapresentata alla UEFA in vista delle gare di Europacontro Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. C’èinB, mentre è assenteA Pau LOPEZ Antonio MIRANTE Federico FAZIO Roger IBANEZ Juan JESUS Rick KARSDORP Marash KUMBULLA Gianluca MANCINI Bruno PERES Davide SANTON Chris SMALLING Leonardo SPINAZZOLA Bryan CRISTANTE Amadou DIAWARA Henrikh MKHITARYAN Lorenzo PELLEGRINI Jordan VERETOUT Gonzalo VILLAR Edin DZEKO Borja MAYORAL Carles PEREZ Pedro RODRIGUEZB Pietro BOER Riccardo CALAFIORI NicolòFoto: L'articoloper l’Europa: out ...

emilioftorsello : Cartolina da #Roma. Ecco il decoro nella Roma di @virginiaraggi. Questa sera in via delle Fornaci. A due passi dal… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Governo, niente trasparenza e caos su banchi. Bono… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - silvanhoe : RT @kattolikamente: La prova della svendita dei vescovi che sono stati fedeli a Roma. Ecco il regalo del #Vaticano alla #Cina. Così si trad… - padrezampa : RT @kattolikamente: La prova della svendita dei vescovi che sono stati fedeli a Roma. Ecco il regalo del #Vaticano alla #Cina. Così si trad… -