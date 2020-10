Roma | didattica a distanza per mezzo Liceo Democrito di Casal Palocco

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il linguaggio freddo e burocratico di una circolare. Ma la sostanza di quello che c'è scritto non lascia spazio a dubbi o interpretazione. Moltissime classi deldi...

Due classi dell'Istituto Massimiliano Massimo all'Eur - a quanto risulta a Leggo - sono in quarantena perché due alunne sono state trovate positive al Coronavirus. Si tratta ...Ventimiglia. Centoventi alunni di sei classi delle scuole medie Biancheri di via Roma a Ventimiglia sono in isolamento fiduciario da ieri dopo che un operatore scolastico è risultato positivo al Covid ...