Roma, caso di Covid-19 nell'Ufficio di Gabinetto della sindaca: la Raggi in autoisolamento, domani sanificazione dei locali (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito di un caso accertato di Covid-19 all'interno dell'ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l'effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell'esito dei test. La sindaca Raggi continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali. A seguito dell'accertamento di un caso di Covid-19 all'interno dell'ufficio di Gabinetto, domani ...

