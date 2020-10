Roland Garros 2020: Collins elimina Jabeur, Podoroska sorprende Svitolina (Di martedì 6 ottobre 2020) Nadia Podoroska ha eliminato Elina Svitolina, testa di serie numero 3 del torneo, ai quarti di finale del Roland Garros 2020, mediante il risultato di 6-2, 6-4. L’argentina è riuscita ad avere nettamente la meglio sulla giocatrice ucraina, vittoria prestigiosa che le ha offerto ulteriori certezze sulle proprie capacità: cavalcata straordinaria, partita dalle qualificazioni e arrivata sino alle semifinali. L’atleta sudamericana ha espresso un tennis straordinariamente efficace, commistione perfetta di quantità e qualità, superando la concorrenza agguerrita dell’avversaria, avanti di un break nel corso del secondo parziale. Ottima prestazione e passaggio del turno anche per Danielle Collins, fautrice ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Nadiahato Elina, testa di serie numero 3 del torneo, ai quarti di finale del, mediante il risultato di 6-2, 6-4. L’argentina è riuscita ad avere nettamente la meglio sulla giocatrice ucraina, vittoria prestigiosa che le ha offerto ulteriori certezze sulle proprie capacità: cavalcata straordinaria, partita dalle qualificazioni e arrivata sino alle semifinali. L’atleta sudamericana ha espresso un tennis straordinariamente efficace, commistione perfetta di quantità e qualità, superando la concorrenza agguerrita dell’avversaria, avanti di un break nel corso del secondo parziale. Ottima prestazione e passaggio del turno anche per Danielle, fautrice ...

