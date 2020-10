Rivelazione shock di una virologa cinese: “Il coronavirus è artificiale, ho le prove” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese. E’ stato creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. Lo ha rivelato la virologa cinese Li Meng-Yan, fuggita dal paese asiatico e pronta a rendere noti tanti dettagli delle sue ricerche sul coronavirus: “Ho iniziato le ricerche sul Covid-19 il 31 dicembre scorso, prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l’annuncio ufficiale del primo caso accertato, che addirittura risale al 16 novembre. Svolgevo le mie ricerche nel laboratorio dell’Organizzazione mondiale ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista. E’ stato creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. Lo ha rivelato laLi Meng-Yan, fuggita dal paese asiatico e pronta a rendere noti tanti dettagli delle sue ricerche sul: “Ho iniziato le ricerche sul Covid-19 il 31 dicembre scorso, prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l’annuncio ufficiale del primo caso accertato, che addirittura risale al 16 novembre. Svolgevo le mie ricerche nel laboratorio dell’Organizzazione mondiale ...

Rivelazione shock di una virologa cinese: “Il coronavirus è artificiale, ho le prove”

A mentire, secondo la virologa, non è solo il governo cinese, ma anche l’Oms che conoscerebbe le origini di questo virus: “Nessuno dice la verità. Il governo cinese, l’Oms e il mondo scientifico. Ho s ...

