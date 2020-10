Rinviata la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020) La (non)era nell’aria fin dalla giornata di ieri: ladelsu Juve-non è arrivata oggi e, dopo un supplemento d’indagine richiesto dallo stesso Gerardo Mastrandrea, si procederà con la scelta che – in ogni caso – è destinata a provocare polemiche. Secondo quanto indicato dalla Lega di Serie A, infatti, il club partenopeo doveva recarsi a Torino per disputare il match contro i bianconeri nonostante l’isolamento fiduciario al quale era stati sottoposti i calciatori entrati in contatto con Zielinski. Il protocollo, infatti, prevedeva la disputa di quel match, anche secondo la Figc. LEGGI ANCHE > Per Speranza al calcio viene data troppa importanza, Mancini ribatte: «Lo sport è un diritto come ...