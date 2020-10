Rihanna parla del nuovo album | “Voglio anche tornare in tour”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tra creme, mascara, fondotinta, profumi e copertine,ogni tanto si ricorda di essere una delle regine del pop ed è successoin una recente intervista rilasciata all’Associated Press, nella quale la cantante hato del suo. La popstar di Umbrella ha detto che i lavori delsono a buon punto, ma che ovviamente il Covid ha rallentato tutto. “Certo che la pandemia ha modificato molte cose e ha avuto un impattosui miei nuovi progetti musicali. Ha condizionato le persone con cui lavoro alle mie cose. … Per ilci sono stati già molti writing camps, sono atti scritti tantissimi testi. … Come mi sento personalmente? Come voglio ...