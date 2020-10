Ricciardi | «Il lockdown misura di cieca disperazione? Intendevo dire estrema ma allora era inevitabile»

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il consulente del ministeroe il caso delle parole scritte ad aprile.«Feci solo una valutazione: se il contenimento non va c’è la mitigazione»

Nonostante il virus circoli di più, per il momento il governo non prevede nuovi lockdown come quello del marzo scorso. Una misura, si scopra ora, che il consulente del governo Walter Ricciardi ...Il consulente del ministro della Sanità, Walter Ricciardi: «La mia era una valutazione oggettiva». Una nuova ondata? «Siamo più pronti, anche se alcune regioni meno di altre, e sui tracciamenti dobbia ...Lo scorso aprile, Walter Ricciardi, consulente del governo, aveva definito il lockdown "una misura di cieca disperazione".