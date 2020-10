Ricciardi ad aprile definiva il lockdown come “misura di cieca disperazione” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Il lockdown è una misura di cieca disperazione“: è un passaggio molto significativo di un articolo scientifico scritto ad aprile e citato in una nota del rapporto pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 maggio, poi sparito il giorno successivo dal sito dell’OMS. Il testo è riportato dall’Agi attraverso il Comitato dei familiari delle vittime e s’intitola Quello che gli altri Paesi possono imparare dall’Italia durante la pandemia, a firma del consulente del Governo, Walter Ricciardi, e altri due studiosi, Boccia e Iannidis. È difficile predire gli effetti delle decisioni come il lockdown sull’andamento della pandemia. Per esempio, non si sa se l’attuazione di un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) “Ilè una misura didisperazione“: è un passaggio molto significativo di un articolo scientifico scritto ade citato in una nota del rapporto pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 maggio, poi sparito il giorno successivo dal sito dell’OMS. Il testo è riportato dall’Agi attraverso il Comitato dei familiari delle vittime e s’intitola Quello che gli altri Paesi possono imparare dall’Italia durante la pandemia, a firma del consulente del Governo, Walter, e altri due studiosi, Boccia e Iannidis. È difficile predire gli effetti delle decisioniilsull’andamento della pandemia. Per esempio, non si sa se l’attuazione di un ...

Coronavirus, Ricciardi ad aprile scrisse: «Lockdown? Misura cieca»

Il testo svelato dal Comitato dei familiari delle vittime. Secondo Ricciardi, i Paesi con un’aggressiva politica di tracciamento dei contagi e ampie possibilità di effettuare test di laboratorio, come ...

Vaccino influenza. Tutte le Regioni in campo per la massima copertura. Ma per Ricciardi “le dosi non saranno sufficienti”

Per Ricciardi c’è stato non solo “un tardivo approvvigionamento da parte delle Regioni” ma “in certi casi anche un ordine del tuto insufficiente. Purtroppo la sanità, in questo momento, è regionale. A ...

