Reddito di Cittadinanza: si va verso taglio assegno e stop nuove erogazioni (Di martedì 6 ottobre 2020) La situazione economica non proprio rosea del Bel Paese potrebbe comportare delle modifiche piuttosto importanti per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza Il Reddito di Cittadinanza potrebbe presto subire delle modifiche importanti. Infatti se entro il 15 ottobre il Governo non riuscirà a reperire 2 miliardi di euro, quasi sicuramente ci sarà un taglio nell'assegno erogato ai beneficiari. Si tratta di un provvedimento che prevede in caso di mancanza di risorse un esborso minore da parte delle istituzioni. Inoltre, non verranno prese in carico nuove richieste da parte dei cittadini, anche se in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda. I tecnici del Ministero dell'Economia sono convinti che il prossimo ...

