Rapporto Oms | ' Otto mesi di sacrifici | i cittadini europei sono stanchi | apatici e demotivati'

(Di martedì 6 ottobre 2020) Continuano ad essere poco confortanti i dati emessi dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla pandemia. 'In diversi Paesi il numero sta aumentando, soprattutto in , con la senconda ondata che ha ...

saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #Covid, rapporto dell'Oms: «Otto mesi di sacrifici, i cittadini europei sono stanchi, apatici e demotivati» https://t.c… - Adele2215 : RT @charliecarla: Rapporto dell'Oms: «Otto mesi di sacrifici, i cittadini europei sono stanchi, apatici e demotivati». E ci voleva il rappo… - charliecarla : Rapporto dell'Oms: «Otto mesi di sacrifici, i cittadini europei sono stanchi, apatici e demotivati». E ci voleva il rapporto dell'OMS? - ilmessaggeroit : #Covid, rapporto dell'Oms: «Otto mesi di sacrifici, i cittadini europei sono stanchi, apatici e demotivati» - RinoVincenzi : Secondo l'#OMS un rapporto occasionale perfetto,senza alcun pentimento,può avvenire solo se la #mascherina viene in… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Oms

Il Messaggero

“Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto ...Continuano ad essere poco confortanti i dati emessi dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla pandemia. «In diversi Paesi il numero sta aumentando, soprattutto in ...