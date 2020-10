Quasi duemila cellulari "illegali" nelle carceri. Ecco i trucchi (e le contromosse del governo) (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel decreto Sicurezza licenziato dal governo per superare i decreti Salvini sull'immigrazione spunta anche un reato "ad hoc" per vietare e sanzionare l'introduzione di telefonini all'interno degli istituti penitenziari. Fino a oggi, episodi di questo genere erano puniti semplicemente come illeciti disciplinari e sanzionati all'interno del carcere stesso. Con la nuova previsione, proposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede si vuole contrastare tutto ciò che può pregiudicare l'efficacia del percorso trattamentale, che tende anche a interrompere i rapporti con gli ambienti criminali esterni di provenienza. La pena prevista è da uno a 4 anni per chi introduce o detiene all'interno di un istituto penitenziario telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione: se a commettere il fatto è un pubblico ufficiale, un ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel decreto Sicurezza licenziato dalper superare i decreti Salvini sull'immigrazione spunta anche un reato "ad hoc" per vietare e sanzionare l'introduzione di telefonini all'interno degli istituti penitenziari. Fino a oggi, episodi di questo genere erano puniti semplicemente come illeciti disciplinari e sanzionati all'interno del carcere stesso. Con la nuova previsione, proposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede si vuole contrastare tutto ciò che può pregiudicare l'efficacia del percorso trattamentale, che tende anche a interrompere i rapporti con gli ambienti criminali esterni di provenienza. La pena prevista è da uno a 4 anni per chi introduce o detiene all'interno di un istituto penitenziario telefonio dispositivi mobili di comunicazione: se a commettere il fatto è un pubblico ufficiale, un ...

AngelaVillani9 : RT @GiovannaDiMaio3: Urlare per duemila volte,fino alla cima dell' Everest,per la bellezza di 55 platini in quasi 11 anni di carriera ??????… - laura7816126888 : RT @PasqPugliese: La #Giornatainternazionaledellanonviolenza ci ricorda che il pianeta ha bisogno di essere curato con politiche attive di… - mirella_trento : RT @GiovannaDiMaio3: Urlare per duemila volte,fino alla cima dell' Everest,per la bellezza di 55 platini in quasi 11 anni di carriera ??????… - katiaMMLights : RT @GiovannaDiMaio3: Urlare per duemila volte,fino alla cima dell' Everest,per la bellezza di 55 platini in quasi 11 anni di carriera ??????… - mengoniana30 : RT @GiovannaDiMaio3: Urlare per duemila volte,fino alla cima dell' Everest,per la bellezza di 55 platini in quasi 11 anni di carriera ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi duemila A Inzago previsti quasi duemila abitanti in più Prima la Martesana Che “remuntada” per Gattinoni Un soffio di 31 voti

Quasi duemila voti in meno di Peppino Ciresa al primo turno, trenta (e sottolineiamo trenta, anzi trentuno) in più al ballottaggio. Che “remuntada” per Gattinoni Un soffio di 31 voti Il trionfoUn ball ...

Un soffio di 31 voti

Una giornata agonica e surreale, per niente adatta ai deboli di cuore. Alla fine ha vinto Mauro Gattinon i, con una “remuntada” che a Lecco mancava dai tempi di Lorenzo Bodega. Quasi duemila voti in m ...

Quasi duemila voti in meno di Peppino Ciresa al primo turno, trenta (e sottolineiamo trenta, anzi trentuno) in più al ballottaggio. Che “remuntada” per Gattinoni Un soffio di 31 voti Il trionfoUn ball ...Una giornata agonica e surreale, per niente adatta ai deboli di cuore. Alla fine ha vinto Mauro Gattinon i, con una “remuntada” che a Lecco mancava dai tempi di Lorenzo Bodega. Quasi duemila voti in m ...