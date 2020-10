Quanti contagi ci sono stati finora nelle scuole (Di martedì 6 ottobre 2020) Azzolina rende noti i numeri sul contagio nelle scuole Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha reso nota la situazione sui contagi nelle scuole nel corso dell’incontro con l’Istituto superiore di sanità e con il Comitato tecnico scientifico di lunedì 5 ottobre. Gli studenti positivi sono 1.492, lo 0,021 per cento del totale; i professori contagiati sono 349, lo 0,047 per cento; i casi tra il personale non docente 116, lo 0,047 per cento. “Ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull’aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale”, ha commentato Azzolina al termine dell’incontro. “Come rilevato anche dagli esperti, i ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Azzolina rende noti i numeri sulIl ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha reso nota la situazione suinel corso dell’incontro con l’Istituto superiore di sanità e con il Comitato tecnico scientifico di lunedì 5 ottobre. Gli studenti positivi1.492, lo 0,021 per cento del totale; i professoriati349, lo 0,047 per cento; i casi tra il personale non docente 116, lo 0,047 per cento. “Ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull’aumento deigenerali, se non in modo molto residuale”, ha commentato Azzolina al termine dell’incontro. “Come rilevato anche dagli esperti, i ...

stellangelica : @kiakkia365 @Michele_Arnese controlla bene quanti dei decessi sono dovuti a 'Milano non si ferma' e 'Bergamo corre'… - moneypuntoit : ?? Le stime sui contagi da coronavirus sono errate, secondo l'OMS: ecco quanti sono ?? - parisimaria47 : RT @laura_ceruti: @GuidoCrosetto Perché il professor Galli non dice che le camere di terapia intensiva occupate , con gli stessi contagi, c… - Anaclet53896600 : @squarfed @francescatotolo Li abbiamo visti tutti quanti 'allo stremo'...Talmente 'allo stremo' che tra Spagna, Gre… - VmungiR : RT @laura_ceruti: Precisazione: al #tg1 hanno detto con voce da terrore che oggi abbiamo avuto tanti contagiati quanti non se ne registrava… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti contagi I numeri delvirus a Monza, il sindaco: "Più della metà dei contagi sono minorenni" MonzaToday Al cinema in sicurezza, nostra intervista a Furlan dell’Img cinemas di Mestre

E’ necessario per ripartire, in quanto i mondi più colpiti dalle conseguenze che ha provocato la pandemia di COVID-19 vi è sicuramente quello cinematografico: il rischio e il pericolo di nuovi contagi ...

Spadafora al Corsera: “Juve-Napoli? Brutto spettacolo. Eviteremo lo stop al campionato”

Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga ... (Il Messaggero) Vicenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato sul problema dei contagi in Serie A: «Lavoriamo per portare a ...

E’ necessario per ripartire, in quanto i mondi più colpiti dalle conseguenze che ha provocato la pandemia di COVID-19 vi è sicuramente quello cinematografico: il rischio e il pericolo di nuovi contagi ...Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga ... (Il Messaggero) Vicenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato sul problema dei contagi in Serie A: «Lavoriamo per portare a ...