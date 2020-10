Qualcuno gli spieghi come campare Covid | il leghista Molinari | Conte ci spinge nel baratro

(Di martedì 6 ottobre 2020) La "chiusura selettiva" di locali notturni, bar e ristoranti imposta dal governonuova misura anti-coronavirus (un mezzo dejà-vu, il coprifuoco era stato attuato a fine febbraio prima che l'epidemia dilagasse) rischia di portare con sé effetti economici disastrosi "Bar e ristoranti non hanno responsabilità - spiega Riccardo, presidente dei deputati della Lega, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira -, senon si mette la mascherina fuori dal locale prendersela col ristoratore mi sembra abbastanza assurdo.deve spiegare loro". magari prevedendo una forma di sussidio economico adeguato. "Tutto si può fare - sottolinea ancora il braccio destro di ...

NicolaPorro : ?? Gli stessi giallorossi che proclamano l’#emergenzasanitaria perpetua, si preparano a dare il colpo di grazia a… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo interrotto un business da centinaia di milioni di euro. Sapevo, nel mio piccolo, che interrompere… - petergomezblog : Juventus-Napoli dopo il secondo giocatore positivo Asl blocca gli azzurri prima della partenza per Torino.I biancon… - avtaty : RT @mounds_shame: Perché vi sorprendete che qualcuno dica di smettere di parlarne? Gli scenari sono due: - Si chiude la cosa - Si tira fuo… - huracan__2 : RT @ilyonedslaughs: QUALCUNO LO SEGNALI AL GF CHE GLI SPAGNOLI VOTANO #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno gli

Liberoquotidiano.it

“Voto 9 per gli acquisti, voto 10 per quei giocatori in esubero che ... ad Ascoli c’è gente che vuole solo il male della squadra bianconera e sicuramente qualcuno avrà da ridire anche sui nuovi ...Ambientato tra Italia e Stati Uniti, "Ferro" accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e ... dovere morale ...