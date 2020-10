"Qualcuno dica a Nando Pagnoncelli che...": impensabile Giuliano Ferrara, la fucilata contro il sondaggista (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel mirino di Giuliano Ferrara ci finisce niente meno che Nando Pagnoncelli, il "re" dei sondaggisti, un pianeta laddove la sovrana, ossia la regina, è Alessandra Ghisleri. Ma non è questo il punto. Insomma, la Ghisleri non c'entra nulla. Il punto sono i risultati dei ballottaggi alle comunali che sono arrivati lunedì 5 ottobre, che hanno segnato una vittoria sostanziale del centrosinistra nei principali duelli. E così, a "urne calde", ecco che l'Elefantino apre il fuoco contro Pagnoncelli. Lo fa su Twitter, con un brevissimo e ficcante cinguettio, nel quale l'ex direttore de Il Foglio scrive: "Dire a Pagnoncelli che il centrodestra vince alla grande in tutti i sondaggi, meno le elezioni". Dunque, aggiunge l'hashtag #ballottajes. La zampata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel mirino dici finisce niente meno che, il "re" dei sondaggisti, un pianeta laddove la sovrana, ossia la regina, è Alessandra Ghisleri. Ma non è questo il punto. Insomma, la Ghisleri non c'entra nulla. Il punto sono i risultati dei ballottaggi alle comunali che sono arrivati lunedì 5 ottobre, che hanno segnato una vittoria sostanziale del centrosinistra nei principali duelli. E così, a "urne calde", ecco che l'Elefantino apre il fuoco. Lo fa su Twitter, con un brevissimo e ficcante cinguettio, nel quale l'ex direttore de Il Foglio scrive: "Dire ache il centrodestra vince alla grande in tutti i sondaggi, meno le elezioni". Dunque, aggiunge l'hashtag #ballottajes. La zampata ...

LegaSalvini : GREGORETTI, SALVINI: 'SABATO DECIDERANNO SE CI SARÀ PROCESSO' 'CONTO CHE QUALCUNO DICA 'GRAZIE E ARRIVEDERCI'' - nonmiscrivere8 : RT @fiordisale: “Sanità allo Stato? Non credo sia un modello efficace” Qualcuno dica a renzista Bonaccini che se non era per ministro dell… - fookinglosah23 : RT @_burningstone: Qualcuno dica a Matilde che mentre lei difende a spada tratta Adua, Adua non si è fatta problemi nemmeno per un secondo… - gloriovsziam : Qualcuno dica alla Santa della Valle che nessuno under 70 l'aveva mai sentita nominare ?? FLY DOWN BABY #GFVIP - godhatesfr4n : RT @103puntifelici: Qualcuno dica ad Adua che è inutile continuare a dire “CHE SCHIFO” con quell’enfasi a Tommaso Zorzi perché la prima a f… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno dica Risparmiatori abbagliati da facili guadagni. E’ ora che qualcuno dica: “BASTA”!!! Wall Street Italia Pre reclamo Napoli, decisione sul 3-0 non prima del weekend. De Laurentiis scrive a ministri Speranza e Spadafora

La gente è convinta che De Laurentiis abbia chiamato qualcuno per non partire ma non ci sono prove per dire questo. Che per mandare avanti il calcio si… Leggi ...

A Montecarlo il dottor Troilo corre per i bambini malati e dona 12mila euro all’associazione Agbalt

“Quanto è difficile la vita per questi bambini malati in tempo di Covid – dice il dottor Troilo -. Qualcuno ha dovuto spiegargli che sono malati. Qualcuno ha dovuto convincerli che senza capelli non è ...

La gente è convinta che De Laurentiis abbia chiamato qualcuno per non partire ma non ci sono prove per dire questo. Che per mandare avanti il calcio si… Leggi ...“Quanto è difficile la vita per questi bambini malati in tempo di Covid – dice il dottor Troilo -. Qualcuno ha dovuto spiegargli che sono malati. Qualcuno ha dovuto convincerli che senza capelli non è ...