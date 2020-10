Proud boys, l’hashtag dei suprematisti bianchi sui social viene “colonizzato” pacificamente dalla comunità Lgbt: “All’odio rispondiamo con l’amore” (Di martedì 6 ottobre 2020) L’hashtag #Proudboys, fino a qualche giorno fa appannaggio della propagando dell’omonimo gruppo di suprematisti bianchi americani, è stato “colonizzato” sui social dalla comunità Lgbt per condividere un’ode alla diversità. L’idea è stata lanciata il 2 ottobre dall’attore di Star Trek, e attivista Lgbtq, George Takei: “Che succederebbe se i gay si facessero foto mentre si baciano o fanno cose molto gay, e poi usassero il tag “Proudboys”? Scommetto che li metterebbe davvero in crisi”. E in effetti a digitarlo oggi, sul web si apre una lunga lista di meme ironici, baci tra persone dello stesso sesso, balli, parate e arcobaleni. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) L’hashtag #, fino a qualche giorno fa appannaggio della propagando dell’omonimo gruppo diamericani, è stato “colonizzato” suicomunitàper condividere un’ode alla diversità. L’idea è stata lanciata il 2 ottobre dall’attore di Star Trek, e attivistaq, George Takei: “Che succederebbe se i gay si facessero foto mentre si baciano o fanno cose molto gay, e poi usassero il tag “”? Scommetto che li metterebbe davvero in crisi”. E in effetti a digitarlo oggi, sul web si apre una lunga lista di meme ironici, baci tra persone dello stesso sesso, balli, parate e arcobaleni. Un ...

