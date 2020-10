Proroga dello Stato di Emergenza. Sgarbi alla Camera: “Misura fascista, repressiva e intollerabile” (Di martedì 6 ottobre 2020) ”L’idea che la prevenzione sia il nome che si dà alla repressione e all’idiozia e alla minaccia di nuovi provvedimenti è tutta nelle parole di Zingaretti, che ha detto: ‘toglieremo dalla vita sociale coloro che sono positivi’. Come è possibile che un malato non stia nella vita sociale quando guarisce dopo 10 giorni. Quale misura repressiva, fascista e intollerabile, viene adottata da questa gente, a partire dal bravissimo e divertente presidente De Luca e da quelli che lo imitano? Perché lo Stato di Emergenza non c’è in Albania, in Svezia, in Francia e Germania? Perché c’è solo qui? Che Europa è la nostra? In nome di chi parliamo? Non potete parlare dell’Europa ma di ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 6 ottobre 2020) ”L’idea che la prevenzione sia il nome che si dàrepressione e all’idiozia eminaccia di nuovi provvedimenti è tutta nelle parole di Zingaretti, che ha detto: ‘toglieremo dvita sociale coloro che sono positivi’. Come è possibile che un malato non stia nella vita sociale quando guarisce dopo 10 giorni. Quale misurae intollerabile, viene adottata da questa gente, a partire dal bravissimo e divertente presidente De Luca e da quelli che lo imitano? Perché lodinon c’è in Albania, in Svezia, in Francia e Germania? Perché c’è solo qui? Che Europa è la nostra? In nome di chi parliamo? Non potete parlare dell’Europa ma di ...

